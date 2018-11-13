Евродепутат обвинил Меркель в "распаде" ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Депутат Европарламента от Франции Бернар Моно обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в экономическом, социальном и культурном распаде Евросоюза и приеме на его территории четырех миллионов мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.
Трансляцию дебатов ведет видеослужба Еврокомиссии.
Член фракции "Европа свобод и прямой демократии", шестой по численности политической группы Европарламента, пообещал, что "худшее еще ждет впереди", когда в Европу устремятся 10 миллионов так называемых экологических мигрантов.
Угроза прорыва границы
"Больше нет целых семей, также почти нет женщин (среди мигрантов на границе. — Прим. ред.), 95% этих мигрантов, которые хотят совершить прорыв, — молодые люди, почти все они вооружены ножами. Одного из полицейских уже пытались зарезать", — приводит издание информацию австрийского внутриполитического ведомства.При этом среди сосредоточенных на границе мигрантов нет беженцев из Сирии, в толпе преимущественно выходцы из Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко.
По информации сотрудников австрийского МВД, главными целями мигрантов являются Германия и страны Скандинавии.