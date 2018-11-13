Евродепутат обвинил Меркель в "распаде" ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Депутат Европарламента от Франции Бернар Моно обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в экономическом, социальном и культурном распаде Евросоюза и приеме на его территории четырех миллионов мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

"Госпожа канцлер, ваши 13 лет пребывания у власти привели Евросоюз к экономическому, социальному и культурному распаду. Что действительно войдет в историю в результате ваших действий — это ваше безотчетное и одностороннее решение открыть Германию для мигрантов, услужливо поддержанное господином (Жан-Клодом) Юнкером (председателем Еврокомиссии). С 2015 года ЕС принял в общей сложности 4 миллиона молодых мигрантов по так называемому праву на убежище", — сказал Моно, обращаясь к Ангеле Меркель, выступившей с речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Трансляцию дебатов ведет видеослужба Еврокомиссии.

Член фракции "Европа свобод и прямой демократии", шестой по численности политической группы Европарламента, пообещал, что "худшее еще ждет впереди", когда в Европу устремятся 10 миллионов так называемых экологических мигрантов.

Угроза прорыва границы

В начале ноября газета Kronen Zeitung со ссылкой на МВД Австрии сообщила, что более 20 тысяч вооруженных холодным оружием мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки угрожают в ближайшее время прорваться на территорию Евросоюза через боснийско-хорватскую границу.

"Больше нет целых семей, также почти нет женщин (среди мигрантов на границе. — Прим. ред.), 95% этих мигрантов, которые хотят совершить прорыв, — молодые люди, почти все они вооружены ножами. Одного из полицейских уже пытались зарезать", — приводит издание информацию австрийского внутриполитического ведомства.При этом среди сосредоточенных на границе мигрантов нет беженцев из Сирии, в толпе преимущественно выходцы из Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко.

По информации сотрудников австрийского МВД, главными целями мигрантов являются Германия и страны Скандинавии.