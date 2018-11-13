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Медведев заявил, что Россия может отказаться от участия в форуме в Давосе

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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкДмитрий Медведев отвечает на вопросы журналистов по итогам пленарного заседания международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018Дмитрий Медведев отвечает на вопросы журналистов по итогам пленарного заседания международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия откажется участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если ограничения, введенные для ряда предпринимателей из России, не будут отменены. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Логотип Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
© Фото : World Economic Forum
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"Решения очень странные, я только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской конфедерации, сказал, что для нас это удивительно, тем более что речь идет о неправительственной организации", — заявил Медведев, добавив, что в случае, если решение организаторов не изменится, от России на форум "никто не поедет".

По его словам главы правительства, президент Швейцарии Ален Берсе пообещал ему "навести справки".

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс откажется от поездки в Давос, если решение о неучастии российских представителей в ВЭФ будет принято.

"Если раньше у меня не было определенности по поводу участия в Давосском форуме, то после сегодняшнего заявления премьер-министра позиция однозначная", — сказал он.

Отказ для российских бизнесменов

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказано в участии в очередной сессии форума, которая должна пройти с 22 по 25 января.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, отметил, что Давосский форум приобрел свой статус благодаря таким бизнесменам, как Костин, Вексельберг и Дерипаска. Отказывая им в участии, ВЭФ "рубит свои основы", подчеркнул он.

Песков также заявил, что у иностранцев, заинтересованных в российском бизнесе, всегда есть возможность приехать в Россию в рамках международных форумов, проходящих внутри страны.

"Мы всех будем рады видеть", — заключил пресс-секретарь президента.

Нет смысла

Логотип Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
© Фото : World Economic Forum
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Организаторы ВЭФ поставили главу ВТБ Андрея Костина в известность об отказе в участии в этом мероприятии. Как сообщили в пресс-службе банка, он намерен обратиться к другим участникам с открытым письмом, в котором выразит свое мнение по этому поводу.

Олег Дерипаска, в свою очередь, вообще не планировал приезжать в Давос, сообщил РИА Новости источник, близкий к бизнесмену.

"Он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла", — уточнил он.

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