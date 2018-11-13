Палестинцы использовали ракеты российского производства, заявили в Израиле

АШКЕЛОН (Израиль), 13 ноя — РИА Новости. Израильские военные предполагают, что палестинские боевики в ходе нынешнего раунда вооруженного противостояния применили противотанковый ракетный комплекс российского производства, заявил РИА Новости один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

По данным предварительного расследования, в понедельник на границе сектора Газа из ПТРК "Корнет" был подбит автобус, в котором находился солдат-израильтянин, получивший тяжелое ранение.

"По результатам разбора инцидента, который мы провели, представляется, что это так", — ответил Конрикус на вопрос РИА Новости, действительно ли боевики использовали "Корнет".

С обстрела автобуса начался нынешний, самый масштабный за четыре года раунд противостояния: за сутки палестинцы выпустили 460 ракет по югу Израиля, а израильтяне разбомбили 160 целей в секторе Газа.

Конрикус подчеркнул, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС "намеренно открыло огонь по Израилю, по гражданскому автобусу". "Да, там были солдаты, но это был гражданский автобус, а они его намеренно обстреляли, стремясь к эскалации ситуации и намереваясь убить израильтян", — добавил собеседник агентства.

ПТРК "Корнет" — разработка тульского "Конструкторского бюро приборостроения". Его поставки на мировой рынок начались в 1990-х годах. К 2010 году относится первое упоминание о наличии "Корнетов" у палестинских боевиков в секторе Газа. По версии, которая была тогда озвучена израильскими СМИ, туда комплексы попали из Сирии.

На вопрос, какими путями комплекс мог оказаться в руках у палестинских боевиков, Конрикус ответил, что ХАМАС тратит значительные средства, получаемые от зарубежных доноров на гуманитарные нужды, на закупки современного оружия.

"Они контрабандой завозят его из многих регионов мира. Вероятно, Иран является крупнейшим поставщиком нелегального оружия ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду", — сказал он.