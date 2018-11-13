Источник: ЕС надеется на "безвиз" с Британией в случае Brexit без сделки

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. ЕС рассчитывает, что Британия внесет ответное предложение об установлении безвизового режима в случае Brexit без достижения сделки, заявил во вторник журналистам источник в структурах ЕС.

Ранее во вторник Еврокомиссия опубликовала предложение ввести в случае Brexit без соглашения безвизовый режим для британцев при краткосрочных поездках. При этом ЕК отметила, что такое решение возможно при условии предоставления Лондоном такого же решения на основе взаимности.

"Мы рассчитываем, ожидаем, что Великобритания сделает то же самое", — сказал во вторник источник журналистам в Брюсселе.

Это предложение Еврокомиссии для вступления в силу должно быть одобрено Европарламентом и Советом ЕС. Согласно сообщению, гражданам Великобритании не будут нужны визы для поездок в шенгенскую зону в случае пребывания в ней не более 90 дней за период в 180 дней.

Если соглашение об условиях отделения страны от ЕС не будет достигнуто, предлагается начать применять этот режим с 30 марта 2019 года, а если такая договоренность будет — по окончании переходного периода в отношениях Соединенного королевства и ЕС.