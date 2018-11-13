Без России форум в Давосе перестанет быть всемирным, заявил Пушков

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что возможный отказ России участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе невыгоден форуму, так как он перестанет быть всемирным.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не поедет на форум в Давос, если Швейцария не откажется от решений по участию российских бизнесменов. По его словам, президент Швейцарии Ален Берсе, с которым он это обсудил, пообещал "навести справки" и прояснить ситуацию.

"По примеру отказа от участия в ПАСЕ из-за санкций Москва откажется от участия в Давосском форуме на госуровне, если в Давосе будут настаивать на персональных санкциях в адрес российских фигур. Давос теряет Россию. Не думаю, что это выгодно форуму: он перестанет быть всемирным", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет с 22 по 25 января. Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на двух экспертов, "обладающих знанием о ситуации", что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума. ВЭФ не стал комментировать эту публикацию