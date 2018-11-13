В Израиле единственной жертвой обстрелов из Газы оказался палестинец

АШКЕЛОН (Израиль), 13 ноя — РИА Новости. Единственной жертвой палестинских обстрелов Израиля оказался палестинец, чей труп нашли при разборе завалов в пораженном ракетой доме, сказал РИА Новости официальный представитель полиции Мики Розенфельд.

За сутки противостояния, которое к вечеру вторника предположительно закончилось перемирием при посредничестве Египта, боевики выпустили из сектора Газа 460 ракет и мин, не раз попадавших в жилые строения на юге еврейского государства.

Наибольший ущерб причинил снаряд, частично разрушивший четырехэтажный дом в крупном городе Ашкелоне, где, по данным Розенфельда, были ранены 13 человек и погиб мужчина.

"Могу подтвердить, что это был палестинец. Он находился здесь, в квартире. Мы намерены разобраться, что он здесь делал, имел ли разрешение на работу в Израиле. Его нашли под завалами и констатировали его смерть", — сказал собеседник агентства.

По подсчетам израильских экстренных службы, свыше 50 человек получили физические ранения и психологические травмы в результате палестинских обстрелов. Жертвами ответных ударов по сектору Газа стали семь человек.