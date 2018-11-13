В Китае девять человек погибли в ДТП

ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Девять человек погибли, еще трое тяжело пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и бетономешалки в китайской провинции Шэньси, говорится в сообщении администрации города Сиань, где произошло ДТП.

Авария произошла во вторник около 20.00 по местному времени (15.00 мск), когда микроавтобус, в котором находились 12 человек, ехал по участку дороги, где не было уличного освещения.

Отмечается, что на данном отрезке пути постоянно ездят крупные транспортные средства, в частности грузовики-самосвалы, используемые для строительных работ, из-за чего поверхность дорожного полотна покрылись многочисленными ямами.

Согласно предварительному расследованию, водитель микроавтобуса в последний момент заметил крупную яму на дороге и предпринял резкий маневр, чтобы ее объехать, при этом он выехал на встречную полосу и не успел вернуться на свою сторону дороги, что и привело к лобовому столкновению с бетономешалкой.