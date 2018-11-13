Соглашение о Brexit согласовано на техническом уровне, сообщил источник

ЛОНДОН, 13 ноя — РИА Новости. Положения договора об условиях Brexit согласованы Лондоном и Брюсселем на техническом уровне, кабинет министров Великобритании проведет внеочередное заседание по вопросу выхода из ЕС в среду, подтвердил РИА Новости источник, близкий к канцелярии правительства.
"Да, я знакома с информацией о согласовании на техническом уровне. Официальное заявление будет сделано в надлежащем порядке… Насколько мне известно, совещание кабинета министров запланировано на среду", — сказала собеседница агентства.
Как ожидается, члены британского кабинета министров встретятся после полудня среды.