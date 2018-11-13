Смертельно больной мальчик из США исполнил свою мечту и отвел мать к алтарю

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Тяжело больной ребенок из штата Огайо в США за три дня до смерти исполнил свое последнее желание и принял участие в свадебной церемонии своей матери, пишет Fox News.

По словам матери мальчика Тэйлор Вудард, ее 12-летний сын Кит Беркетт однажды сказал, что хотел бы успеть отвести ее к алтарю на ее свадьбе до того, как умрет. В возрасте пяти лет ребенку поставили диагноз "саркома мягких тканей". Несколько этапов лечения оказались безуспешными.

"Я поняла, что его мечта обязательно должна исполниться", — сказала она.

Торжество состоялась в минувшую пятницу. Мальчик в инвалидном кресле сопроводил мать к жениху на свадебной церемонии. В понедельник Вудард сообщила, что ее сын скончался.