В ООН назвали конференцию по Ливии в Палермо успешной

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе назвал успешной проведенную Италией конференцию по урегулированию в Ливии.
По словам Саламе, в ходе встречи он услышал "более громкий сигнал единства международного сообщества, поддерживающего план действий ООН, поддерживающего действия в сфере политики и безопасности в Ливии".
Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в Палермо. В ней приняли участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавил премьер Дмитрий Медведев.