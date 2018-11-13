Белый дом обещает "энергично" защищаться в суде по иску CNN

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Белый дом пообещал во вторник "энергично" защищаться против поданного CNN иска о восстановлении аккредитации корреспонденту канала Джиму Акосте, у которого был конфликт на пресс-конференции с Дональдом Трампом, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

© Fotolia / Andrea Izzotti В ОБСЕ призвали Белый дом вернуть журналисту CNN аккредитацию "Нам сообщили, что CNN подал иск, оспаривая приостановку постоянного пропуска Джима Акосты. Это просто очередная похвальба со стороны CNN, и мы будем энергично защищаться против этого иска", — заявила Сандерс, которая вместе с Трампом выступает ответчиком по делу. По ее словам, у CNN, помимо Акосты, есть еще около 50 корреспондентов, имеющих постоянный пропуск в Белый дом.

Сандерс вновь повторила версию конфликта, которую отстаивает Белый дом: Акоста задал Трампу на пресс-конференции на прошлой неделе два вопроса и после этого продолжал не отдавать микрофон стажерке Белого дома. "Это не первый раз, когда данный репортер неоправданно отказывался дать высказаться другим репортерам", — сказала Сандерс. Она заявила, что Белый дом не может нормально проводить пресс-конференции, если репортеры ведут себя подобным образом.

"Если подобное поведение не контролируется, оно мешает возможности президента, сотрудников Белого дома и работников СМИ вести дела", — заявила Сандерс.

Она не стала настаивать на предыдущей версии, что Акоста схватил за руку девушку-стажерку. В СМИ появлялись обвинения, что видео на эту тему, которые распространял Белый дом, были поддельными.

Телеканал CNN ранее подал судебный иск против президента США Дональда Трампа и нескольких высокопоставленных сотрудников администрации в связи с лишением корреспондента Джима Акосты аккредитации в Белом доме.

Белый дом на прошлой неделе сообщил о приостановке действия постоянной аккредитации Акосты после его общения с Трампом на пресс-конференции в среду, где президент раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым.

Жалоба подана от имени телеканала CNN и самого Акосты. В качестве ответчиков названы шесть человек, в том числе президент Трамп, глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь Сара Сандерс и директор Секретной службы Джозеф Клэнси.

Трамп не первый раз конфликтует с Акостой, они регулярно общаются в напряженной манере. Именно Акоста стал одним из первых журналистов, которых Трамп обвинил в создании "фейковых новостей", будучи недовольным освещением своей предвыборной кампании.