В Австрии прокуратура опротестовала решение суда по делу о "шпионаже"

ВЕНА, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура Зальцбурга подала апелляцию на решение земельного суда по делу подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, говорится в сообщении прокуратуры, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Во вторник земельный суд Зальцбурга отклонил запрос прокуратуры о заключении под стражу австрийского отставного полковника. Сейчас он на свободе.

В сообщении говорится, что прокуратура видит достаточные основания для ареста офицера.

"Поэтому прокуратура уже сегодня во второй половине подала апелляцию против решения земельного суда Зальцбурга освободить (подозреваемого — ред.). Решение по этой жалобе и вопросу о повторном задержании и помещении под стражу теперь будет принимать Высший земельный суд Линца", — отметили в прокуратуре Зальцбурга.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1992-го по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго.