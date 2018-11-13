В Австрии прокуратура опротестовала решение суда по делу о "шпионаже"

ВЕНА, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура Зальцбурга подала апелляцию на решение земельного суда по делу подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, говорится в сообщении прокуратуры, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Во вторник земельный суд Зальцбурга отклонил запрос прокуратуры о заключении под стражу австрийского отставного полковника. Сейчас он на свободе.
В сообщении говорится, что прокуратура видит достаточные основания для ареста офицера.
В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1992-го по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго.