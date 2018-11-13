СМИ сообщили о планах Трампа сменить главу аппарата Белого дома

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смены главы аппарата Белого дома Джона Келли, а также главы аппарата офиса вице-президента, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Источники сообщили ABC News, что в ходе последних нескольких недель президент обсуждал судьбу Келли с главными советниками. "Келли продолжает увеличивать дистанцию с президентом", — заявили источники.
Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на сотрудников Белого дома, что Трамп собирается отправить в отставку министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. По данным газеты, Трамп сообщил своим советникам о решении "в ближайшие недели или раньше" отправить Нильсен в отставку. Сообщается, что американский президент уже начал поиск кандидатур на ее место.
По словам коллег Нильсен, она не была довольна работой в последние несколько месяцев, однако не хочет покидать свой пост до 6 декабря, пока не пройдет год с момент начала ее работы в должности.