Белоруссия назвала требования США в рамках переговоров по ВТО завышенными

МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. США на фоне напряженности в мировой торговле предъявляют Белоруссии повышенные требования в рамках двусторонних переговоров о присоединении Минска к ВТО, заявил первый замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко.
"Сейчас не очень благоприятный период с точки зрения развития мировой торговли: набирает обороты протекционизм, усиливаются санкции и контрсанкции между крупными игроками. … Администрация США применяет жесткий подход ко всем государствам в части торговых отношений. К сожалению, и мы в этот период "попали под раздачу". Возможно, в другое время подход американской администрации в области … чисто торговых отношений был бы более либеральным", — сказал Евдоченко, комментируя РИА Новости ход переговоров.
Он обратил внимание, что на первом этапе представители США "задавали вопросы достаточно общего плана", вплоть до вопросов о разделении властей в стране. "Последний год американцы перешли конкретно к той тематике, которая связана с ВТО, стали задавать абсолютно конкретные вопросы", — добавил Евдоченко.
Говоря о вопросах, которые еще предстоит решить на пути присоединения к организации, Евдоченко рассказал, что есть запросы от членов ВТО по теме снижения уровня тарифной защиты, по допуску на рынок сельхозпродукции, присутствию филиалов иностранных компаний в Белоруссии.