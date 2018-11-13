Белоруссия назвала требования США в рамках переговоров по ВТО завышенными

МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. США на фоне напряженности в мировой торговле предъявляют Белоруссии повышенные требования в рамках двусторонних переговоров о присоединении Минска к ВТО, заявил первый замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко.

Минск подал заявку о присоединении к ВТО в 1993 году, в последние годы работа по вступлению в организацию активизировалась. Как заявил в конце октября премьер-министр страны Сергей Румас, правительство республики поставило себе задачу к концу 2019 года завершить переговоры, а в 2020 году — вступить в организацию. При этом в МИД страны отмечали, что Белоруссия планирует к первому кварталу будущего года завершить двусторонние переговоры со всеми партнерами, за исключением США.

"Сейчас не очень благоприятный период с точки зрения развития мировой торговли: набирает обороты протекционизм, усиливаются санкции и контрсанкции между крупными игроками. … Администрация США применяет жесткий подход ко всем государствам в части торговых отношений. К сожалению, и мы в этот период "попали под раздачу". Возможно, в другое время подход американской администрации в области … чисто торговых отношений был бы более либеральным", — сказал Евдоченко, комментируя РИА Новости ход переговоров.

Он обратил внимание, что на первом этапе представители США "задавали вопросы достаточно общего плана", вплоть до вопросов о разделении властей в стране. "Последний год американцы перешли конкретно к той тематике, которая связана с ВТО, стали задавать абсолютно конкретные вопросы", — добавил Евдоченко.

Он рассказал, что США предлагают Белоруссии присоединиться к "инициативам, которые охватывают в различных отраслях определенное количество товаров". "Например, предлагают присоединиться к соглашению по авиации, запчастям к самолетам. Это уже всё элементы "ВТО-плюс", вступающая страна не имеет обязательств присоединения к такого рода соглашениям. Но, конечно, наши партнеры хотели бы воспользоваться удобной возможностью нашего присоединения (к ВТО — ред.), чтобы мы пошли еще дальше и взяли на себя пакет "ВТО-плюс", — отметил Евдоченко.

Говоря о вопросах, которые еще предстоит решить на пути присоединения к организации, Евдоченко рассказал, что есть запросы от членов ВТО по теме снижения уровня тарифной защиты, по допуску на рынок сельхозпродукции, присутствию филиалов иностранных компаний в Белоруссии.