Иллюзия с "полуобнаженной" женщиной на улице смутила пользователей Сети

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Сети стала популярной фотография девушки с пакетом, на котором изображено фото полуобнаженной модели. Снимок опубликовали в твиттере.

Had to look twice. pic.twitter.com/u2PRw218k6 — You Had One Job (@_youhadonejob1) 11 ноября 2018 г.

​Незнакомка держит пакет таким образом, что со стороны кажется, будто она вышла на улицу в одном нижнем белье.

"Пришлось приглядеться повнимательнее", — написал автор публикации.

Пост набрал почти тысячу лайков и более 250 репостов.

Пользователи признались, что не сразу поняли, что у девушки в руке пакет. Некоторым из них понравился дизайн сумки, однако другие скептически отнеслись к идее магазина.

"Если бы мне предложили такой пакет, я бы попросил что-то другое!" — прокомментировал снимок Simon.

"Ха-ха! Стильная сумочка!" — пошутил LewGarfinkel.