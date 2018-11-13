Иллюзия с "полуобнаженной" женщиной на улице смутила пользователей Сети

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Сети стала популярной фотография девушки с пакетом, на котором изображено фото полуобнаженной модели. Снимок опубликовали в твиттере.
Had to look twice. pic.twitter.com/u2PRw218k6— You Had One Job (@_youhadonejob1) 11 ноября 2018 г.
Незнакомка держит пакет таким образом, что со стороны кажется, будто она вышла на улицу в одном нижнем белье.
"Пришлось приглядеться повнимательнее", — написал автор публикации.
Пользователи признались, что не сразу поняли, что у девушки в руке пакет. Некоторым из них понравился дизайн сумки, однако другие скептически отнеслись к идее магазина.
"Если бы мне предложили такой пакет, я бы попросил что-то другое!" — прокомментировал снимок Simon.
"Ха-ха! Стильная сумочка!" — пошутил LewGarfinkel.