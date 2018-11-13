Израильские войска атаковали за сутки 160 целей в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. Израильские войска перехватили за прошедшие сутки свыше 100 из 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками, и атаковали в ответ 160 целей на территории сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"За время масштабного наступления, которое вел ХАМАС, зафиксировано примерно 460 пусков из сектора Газа по Израилю. Свыше ста были перехвачены системой ПВО "Железный купол"", — говорится в текстовом сообщении. "Армия обороны Израиля нанесла удары по 160 террористическим целям ХАМАС и палестинского "Исламского джихада", из которых четыре имели стратегическое военное значение", — добавили военные.
После суток обмена ударами, в которых погибли семь человек с палестинской стороны и один с израильской, группировки сектора Газа объявили о прекращении огня при посредничестве Египта. Израильтяне официально это не подтверждают, но и не опровергают.