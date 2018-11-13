Палестинские боевики объявили о прекращении огня против Израиля

ГАЗА, 13 ноя — РИА Новости. Группировки палестинских боевиков в совместном заявлении объявили о прекращении огня против Израиля при условии, что тот ответит им взаимностью.

"Усилия Египта привели к прекращению огня между фракциями сопротивления и сионистским врагом. Палестинские движения будут его придерживаться при условии, что так же поступит противник", — говорится в заявлении движений во главе с правящим в секторе Газа движении ХАМАС.

Израиль пока не прокомментировал сообщения о перемирии. Местные журналисты цитируют неназванный источник в руководстве страны, который сказал, что ХАМАС просил о прекращении огня через четырех посредников, а Израиль в своих дальнейших действиях будет ориентироваться "на ситуацию на местности".

Израиль за прошедшие сутки нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных боевиками. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один, еще свыше полусотни получили ранения или психологические травмы.

Во вторник интенсивность обмена ударами заметно снизилась по сравнению с предшествующим днем, а в СМИ появились сообщения о возможном перемирии, которое готовится при посредничестве Египта и ООН.