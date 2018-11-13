МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко настоятельно рекомендовал назначенным во вторник чиновникам избегать коррупционных схем, сообщает Sputnik Беларусь.

"Борьба с коррупцией – это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это ржавчина. Наши люди, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений", – сказал он. При этом Лукашенко с сожалением отметил, что, несмотря на многолетнюю борьбу с коррупцией, ежегодно вынужден снимать с должностей госслужащих, уличенных в преступных схемах.

"Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально", – заявил президент.

Он еще раз подчеркнул, что считает коррупцию недопустимым явлением. По словам главы государства, он никогда не будет защищать тех, кто замешан в каких-либо незаконных махинациях.

"Я как-то сказал: "Мужики, лучше беднее, но на свободе", – подытожил Лукашенко.

Во вторник президент согласовал назначение новых послов Белоруссии в России, Индии, Венгрии и Сирии. Кроме того, назначил председателей Пинского горисполкома и нескольких райисполкомов, а также заместителей министров экономики, финансов, энергетики, лесного хозяйства и культуры.

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