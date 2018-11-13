В Чехии потребовали отставки правительства из-за скандала вокруг Бабиша

ПРАГА, 13 ноя — РИА Новости. Лидеры шести оппозиционных партий Чехии в совместном заявлении потребовали отставки правительства, они намерены поднять этот вопрос на заседании парламента в среду, сообщил во вторник лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала. Поводом для этого оппозиция назвала якобы имевшую место попытку премьера Чехии Андрея Бабиша "спрятать" своего сына в Крыму от допросов по делу против его отца.

Дело Бабища

В январе 2018 года премьера Чехии, лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша лишили неприкосновенности в связи с расследованием, ведущимся полицией в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС размером примерно 2 миллиона евро для фирмы "Гнездо аиста", которая входила в состав корпорации, но потом была вычленена из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofert.

Утром во вторник пражский новостной портал Seznam опубликовал собственное расследование: на видеозаписи сын Бабиша заявил журналистам, что был помимо своей воли переправлен сотрудником отца через Москву в Севастополь, а потом в Ялту, чтобы чешская полиция не могла допросить его в рамках расследования. Из Крыма Бабиш-младший, по его словам, послал сообщение чешской полиции, заявив, что был похищен, а затем смог перебраться через Украину к матери в Швейцарию, где находится и сейчас.

Премьер Чехии ранее заявил в парламенте, что фирма "Гнездо аиста" принадлежала его взрослым детям от первого брака. Однако Бабиш-младший утверждает, что его "вклад" в дела фирмы заключался лишь в подписании неизвестных ему документов.

Оппозиция требует отставки кабмина

Лидеры шести оппозиционных партий Чехии в совместном заявлении предложили Бабишу покинуть пост премьера до полного завершения полицией расследования дела фирмы "Гнездо аиста", а также сообщили о том, что намерены инициировать в парламенте голосование о вотуме недоверия правительству.

"То, что мы стоим здесь перед вами объединенные совместным заявлением, свидетельствует о том, что наставшая ситуация чрезвычайно важная, это не какая-то игра между оппозицией и правительством", — заявил журналистам Фиала.

Для вынесения правительству вотума недоверия оппозиции необходимо заручиться голосами 101 депутата из 200, она располагает 92. Возглавляемое Бабишем движение ANO представлено в парламенте 78 депутатами, 15 мандатами располагают входящие в правящую коалицию социал-демократы, столько же имеют коммунисты, которые негласно поддерживают нынешнее правительство.

При этом лидер социал-демократов, первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек в связи с возникшей ситуацией не исключил выхода партии из состава правящей коалиции. "Я не могу исключать никаких шагов, не могу предвидеть, что теперь случится с коалиционным правительством. Премьер должен ясно объяснить (ситуацию)", — сказал он журналистам.

"Считаем данное дело очень важным", — заявил, в свою очередь, глава парламентской фракции коммунистов Павел Ковачик, добавив, что ожидает объяснений премьера, после чего вместе с однопартийцами примет решение, стоит ли далее поддерживать кабмин.

Данные о похищении проверят

Сам премьер Бабиш, находящийся в зарубежной командировке, заявил в интервью Чешскому ТВ, что его сын "душевно нездоров, но никто его не похищал, он покинул Чехию добровольно", а оппозиция готова использовать данный сценарий для его политического уничтожения.

В свою очередь, генпрокурор Павел Земан поручил прокуратуре Праги проверить информацию о том, что Бабиш-младший мог быть ограничен в личной свободе или похищен.

Президент Чехии Милош Земан, по сообщению пресс-службы Пражского града, намерен встретиться с Бабишем в следующий понедельник, чтобы обсудить, в том числе, и актуальные вопросы.

По сообщениям СМИ, на вечер четверга уже запланирован массовый митинг в центре Праги, организаторы которого намерены потребовать отставки Бабиша с поста премьера.