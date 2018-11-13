В Германии сиделку подозревают в убийстве шести пожилых пациентов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Власти Германии подозревают мужчину-сиделку в убийстве шести пожилых пациентов при помощи уколов инсулина, сообщило во вторник полицейское управление Мюнхена.

Подозреваемый признался в ходе допросов, что без необходимости вводил 12 своим подопечным инсулин с апреля 2017 года вплоть до своего ареста в феврале этого года в Мюнхене. Однако мужчина отрицает, что делал это с целью убить своих подопечных.

Речь идет о 36-летнем гражданине Польши Гжегоже В. Ордер на его арест был выдан в связи с подозрением в попытке убийства трех человек и нанесении тяжкого вреда здоровья трем людям, сообщила полиция и прокуратура в Мюнхене.

Мужчина работал в качестве помощника по уходу за больными и пожилыми людьми на дому по меньшей мере в 68 местах по всей Германии с 2015 года. Работу он находил через различные агентства по временному трудоустройству в Польше и Словакии. Как правило, на одной работе он задерживался очень непродолжительное время, а в перерывах возвращался в Польшу. В 17 из 68 мест, где работал мужчина, была зафиксированы акты кражи.

Подозреваемый, предположительно, намеренно искал уязвимых пациентов, чтобы осуществлять кражи. Если он не находил ничего ценного, он уходил с работы и искал новое место. По данным полиции, подозреваемый начал делать инсулиновые инъекции пациентам в возрасте от 66 до 91 года только после того, как ему самому выписали лекарство от диабета и проинформировали о риске передозировки в январе 2017 года, сообщила полиция.

По итогам расследования, ордер на арест был расширен. Подозреваемого обвиняют в убийстве шести человек, попытке убийства трех человек и нанесении вреда здоровью еще трем людям.

Ранее в Германии бывший медбрат Нильс Хёгель сознался в суде в убийстве 100 пациентов. Впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на 7,5 года за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов лекарства. Согласно немецким СМИ, мужчина признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.