ВАРШАВА, 13 ноя — РИА Новости. Пассажиры польской авиакомпании LOT вынуждены были "скинуться" на гидравлический насос самолета, чтобы вылететь из Пекина в Варшаву.
"Причиной задержки стала техническая неисправность самолета. Была выявлена течь гидравлической жидкости. Необходимо было заменить один из гидравлических насосов", — рассказал журналистам пресс-секретарь LOT Адриан Кубицкий.
При этом он признал, что брать у пассажиров деньги для представителя авиакомпании — недопустимо. "Нет никаких обстоятельств, которые позволяют просить деньги у пассажиров. Мы не приемлем такие стандарты", — сказал Кубицкий. Он уточнил, что представитель авиакомпании решил попросить деньги у пассажиров, а не снимать их в банкомате для экономии времени.
В качестве извинений и благодарностей им вручили билеты с открытой датой на любой рейс авиакомпании.