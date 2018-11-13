ВАРШАВА, 13 ноя — РИА Новости. Пассажиры польской авиакомпании LOT вынуждены были "скинуться" на гидравлический насос самолета, чтобы вылететь из Пекина в Варшаву.

Неисправность гидравлического насоса на десять часов задержала вылет Dreamliner с 249 пассажирами на борту. Проблема заключалась в том, что неисправный гидронасос можно было купить только за наличные. У представителя LOT в Пекине не оказалось необходимой суммы, и он обратился за помощью к пассажирам. В итоге "сбрасываться" пришлось четверым из них.

"Причиной задержки стала техническая неисправность самолета. Была выявлена течь гидравлической жидкости. Необходимо было заменить один из гидравлических насосов", — рассказал журналистам пресс-секретарь LOT Адриан Кубицкий.

"Наш представитель признал, что на самом деле разговаривал с четырьмя пассажирами, и они предоставили наличные деньги", — добавил он.

При этом он признал, что брать у пассажиров деньги для представителя авиакомпании — недопустимо. "Нет никаких обстоятельств, которые позволяют просить деньги у пассажиров. Мы не приемлем такие стандарты", — сказал Кубицкий. Он уточнил, что представитель авиакомпании решил попросить деньги у пассажиров, а не снимать их в банкомате для экономии времени.

Он также добавил, что когда самолет приземлился в Варшаве, представители LOT встретились с четырьмя пассажирами и сразу же отдали им деньги. Кубицкий уточнил, что речь шла о сумме около 2,5 тысяч юаней, что соответствует примерно 1,3 тысячи злотых (около 340 долларов).

В качестве извинений и благодарностей им вручили билеты с открытой датой на любой рейс авиакомпании.