Израильской армии приказали действовать в Газе "насколько будет нужно"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. Израильский военно-политический кабинет дал армии указание продолжить действия против палестинских боевиков в секторе Газа "насколько это будет необходимо", говорится в заявлении по итогам заседания форума ключевых министров страны.

Коммюнике оставило без очевидного ответа вопрос о перспективах боевых действий, которые продолжаются последние сутки с невиданной за последние четыре года интенсивностью.

"Военно-политический кабинет обсудил события на юге. Кабинет заслушал доклады армейского командования и представителей системы безопасности о масштабных действиях против террористических элементов в Газе и дал указания армии продолжить действия, насколько это будет необходимо", — сказано в пресс-релизе.

Местные СМИ сообщают, что заседание продолжалось шесть часов.

Израиль за прошедшие сутки нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных боевиками. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один, еще свыше полусотни получили ранения или психологические травмы.

Во вторник интенсивность обмена ударами заметно снизилась по сравнению с предшествующим днем, а в СМИ появились сообщения о возможном перемирии, которое готовится при посредничестве Египта и ООН.