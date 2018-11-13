ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. Израильский военно-политический кабинет дал армии указание продолжить действия против палестинских боевиков в секторе Газа "насколько это будет необходимо", говорится в заявлении по итогам заседания форума ключевых министров страны.
"Военно-политический кабинет обсудил события на юге. Кабинет заслушал доклады армейского командования и представителей системы безопасности о масштабных действиях против террористических элементов в Газе и дал указания армии продолжить действия, насколько это будет необходимо", — сказано в пресс-релизе.
Местные СМИ сообщают, что заседание продолжалось шесть часов.
Во вторник интенсивность обмена ударами заметно снизилась по сравнению с предшествующим днем, а в СМИ появились сообщения о возможном перемирии, которое готовится при посредничестве Египта и ООН.