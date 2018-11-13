Меркель предложила создать европейский Совет безопасности

БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением создать европейский Совет безопасности. Об этом она заявила, выступая перед европарламентариями в Страсбурге.

"Я предложила ввести европейский Совет безопасности, члены которого работали бы по принципу сменяемости и который бы более быстро готовил важные решения", — сказала Меркель, выступление которой транслировал телеканал N24

Канцлер отметила, что "только сплоченная Европа может быть достаточно сильна, чтобы быть услышанной на мировой арене", и призвала "прийти к единым решениям в тех областях, где договоры позволяли бы это".

По словам Меркель, стать более самостоятельными и "взять свою судьбу в собственные руки ЕС необходимо, чтобы выжить как сообщество".

Она также поддержала идею создать общую европейскую армию. Такая армия, уверена Меркель, показала бы миру, что между европейскими странами невозможна новая война.

"И это была бы не армия против НАТО, это было бы хорошим дополнением к НАТО", — добавила она.

На прошлой неделе с предложением создать общеевропейскую армию выступил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние процессы и киберпространство, поэтому она должна защищать себя самостоятельно — от Китая, России и даже от США.

Идею Макрона раскритиковал американский президент Дональд Трамп. Он назвал это предложение оскорбительным и заявил, что Европа должна сначала заплатить свою долю в НАТО, которую США значительно субсидируют.

Скептически к созданию общеевропейской армии отнесся и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который отметил, что оборону Европы невозможно представить без США, а европейское единство, по его словам, никогда не сможет заменить трансатлантическое.