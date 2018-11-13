В ООН призвали Бангладеш отказаться от репатриации рохинджа в Мьянму

ЖЕНЕВА, 13 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Бангладеш приостановить планы по репатриации 2200 беженцев народности рохинджа в Мьянму, где их жизнь может оказаться под угрозой. Об этом говорится в заявлении Бачелет, распространенном во вторник пресс-службой УВКПЧ ООН.

Бангладеш и Мьянма в декабре 2017 года достигли соглашения по плану репатриации беженцев рохинджа в штат Ракхайн. Начало процесса возвращения людей запланировано на 15 ноября. Ранее спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Янги Ли также призывала Бангладеш отложить планы по высылке беженцев, так как Мьянма не предоставила гарантий их безопасности.

"Мы видим ужас и панику среди тех беженцев рохинджа в Кокс-Базаре, которые столкнулись с неизбежным риском возвращения в Мьянму вопреки их желаниям. Насильственное выдворение или возврат беженцев и просителей убежища в их родную страну стало бы явным нарушением основного юридического принципа невыдворения, который запрещает репатриацию в те места, где существует угроза преследования или смерти, свободы или физической целостности индивида", — сказала Бачелет.

По ее словам, в Мьянме до сих пор продолжают нарушаться права человека. В частности, УВКПЧ ООН получает сообщения об убийствах, исчезновениях, внесудебных арестах, ограничениях на передвижение, образование и здравоохранение для тех рохинджа, которые продолжают оставаться в штате Ракхайн. В центральной части штата во временных лагерях остаются порядка 130 тысяч внутренне перемещенных лиц, многие из которых являются представителями народности рохинджа. Поэтому многие беженцы, которые в настоящее время находятся в Бангладеш, на территории Кокс-Базара, не хотят возвращаться в Мьянму. Некоторые даже угрожали совершить самоубийство, если их подвергнут насильственной репатриации.

Бачелет призывала власти Мьянмы продемонстрировать серьезность своих намерений и создать условия для возвращения людей, решив основные проблемы, которые привели к кризису. В частности, необходимо прекратить систематическую дискриминацию и преследование рохинджа.

Глав УВКПЧ ООН также призвала власти Бангладеш сделать так, чтобы репатриация людей проходила в соответствии с международными стандартами, была добровольной, безопасной и прозрачной, и проводилась только когда будут созданы необходимые условия.