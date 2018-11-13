ЛАГ поддержала усилия Египта и ООН по прекращению насилия в Газе

КАИР, 13 ноя — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) осудила эскалацию со стороны Израиля в секторе Газа, призвав международное сообщество поддержать усилия Египта и ООН по урегулированию ситуации вокруг палестинского анклава, говорится в заявлении генсека панарабской организации.

"Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт осудил военную эскалацию Израиля, авианалеты на сектор Газа, жертвами которого становится гражданское население сектора Газа. Он призвал международное сообщество приступить к быстрым и решительным действиям, чтобы подтолкнуть Израиль, как оккупационную силу, к незамедлительному прекращению военных операций в Газе, которые являются очевидным нарушением норм международного права, а также поддержать усилия Египта и ООН на этом направлении", — говорится в документе.

Генсек ЛАГ также указал на необходимость соблюдения Израилем Женевской конвенции о защите гражданского населения и недопустимость ударов по гражданским объектам.

Ранее сообщалось, что Египет контактирует с израильской и палестинской сторонами с целью остановить эскалацию в секторе Газа. По данным газеты "Аль-Ахрам", Египет уведомил израильские власти о "необходимости остановить эскалацию в секторе Газе, придерживаться линии на разрядку". В то же время Каир призвал палестинское руководство в секторе Газа "сохранять сдержанность, не скатываться в вооруженное противостояние, а вернуться за стол переговоров".