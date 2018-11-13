Аббас потребовал от палестинских дипломатов подать жалобу в МУС на Израиль

РАМАЛЛАХ, 13 ноя — РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас потребовал от палестинской миссии в Нидерландах подать жалобу в Международный уголовный суд на Израиль в связи с авиаударами по сектору Газа, говорится в заявлении администрации палестинского лидера, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Президент Аббас требует срочных действий от миссии Палестины в Нидерландах и (требует) подать срочную жалобу в Международный уголовный суд против нападений Израиля на Газу", — говорится в документе.

Израильские военные во вторник сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.