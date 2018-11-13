Меркель рассказала о роли, которую может сыграть общеевропейская армия

БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. Общая европейская армия показала бы миру, что в Европе невозможна война, это было бы хорошим дополнением к НАТО, поэтому необходимо продолжать работу над "видением о создании единой европейской армии", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге.

"У нас большие успехи в военном сотрудничестве, это хорошо и имеет поддержку, но мы должны работать над видением о создании в один прекрасный день настоящей европейской армии", — сказала Меркель, ее выступление транслировал телеканал N24

Канцлер добавила, что "общая европейская армия показала бы миру, что между европейскими странами невозможна новая война, и это была бы не армия против НАТО, это было бы хорошим дополнением к НАТО, так как никто не ставит под вопрос классической взаимосвязи" между ЕС и Североатлантическим альянсом.