Меркель рассказала о роли, которую может сыграть общеевропейская армия

БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. Общая европейская армия показала бы миру, что в Европе невозможна война, это было бы хорошим дополнением к НАТО, поэтому необходимо продолжать работу над "видением о создании единой европейской армии", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге.N24.
Канцлер добавила, что "общая европейская армия показала бы миру, что между европейскими странами невозможна новая война, и это была бы не армия против НАТО, это было бы хорошим дополнением к НАТО, так как никто не ставит под вопрос классической взаимосвязи" между ЕС и Североатлантическим альянсом.