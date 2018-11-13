Венгрия заявила о готовности импортировать газ через терминал СПГ в Литве

ВИЛЬНЮС, 13 ноя — РИА Новости. Президент Венгрии Янош Адер, находящийся с визитом в Вильнюсе, во вторник на совместной с главой Литвы Далей Грибаускайте пресс-конференции заявил, что Венгрия заинтересована в импорте природного газа из балтийской республики через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ).

"Когда Литва установила терминал природного сжиженного газа, она сделала большой шаг. Нашей целью является, чтобы с севера, скажем, из Польши или Литвы, мы могли получать газ", — сказал Адер.

По его словам, Венгрия также ожидает завершения строительства терминала СПГ в Хорватии. "Тогда мы сможем закупать газ с севера или юга", — подчеркнул он.

В свою очередь, Грибаускайте подтвердила, что Клайпедский терминал СПГ может создать возможность экспорта газа для Венгрии. По ее словам, это позволит создать "наибольшую безопасность поставок для Венгрии и сократить ее зависимость от одной всем известной страны".