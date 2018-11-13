СК Белоруссии предъявил обвинения еще трем журналистам по "делу Белта"

МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Обвинения по делу о незаконном доступе к компьютерной информации белорусского государственного информагентства Белта предъявлены, по последним данным, 14 лицам, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Юлия Гончарова.

Ранее стало известно, что обвинения по "делу Белта" были предъявлены 11 журналистам и редакторам СМИ и информационных интернет-порталов. Как сообщала пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов, в их числе — шесть сотрудников новостного портала tut.by, два — негосударственной информационной компании БелаПАН, а также один журналист, сотрудничающий с русской редакцией Deutsche Welle. По данным tut.by, обвинение предъявлено также главному редактору портала о недвижимости realt.by.

"Обвинения по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации предъявлены 14 лицам", — сказала Гончарова.

По данным СК, действия обвиняемых квалифицированы по части второй статьи 349 Уголовного кодекса Белоруссии "несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности".

СК Белоруссии сообщил 7 августа о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является "Белта". Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информагентства БелаПАН. Восемь журналистов, в основном из редакций tut.by и БелаПАН, задержали и поместили в изолятор, а 9-10 августа освободили из-под стражи. Тогда обвинения предъявлены не были.

Редакции в начале прошлой недели стали сообщать о предъявлении обвинений их сотрудникам. К ним применяется мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также выставляются различные суммы ущерба.