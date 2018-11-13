Трамп ответил на критику из-за отмены поездки на кладбище во Франции

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения, согласно которым во время мемориальных мероприятий во Франции он отказался посетить американское военное кладбище, испугавшись плохой погоды.

Трамп и другие мировые лидеры отметили в воскресенье в Париже столетие Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. Ранее сообщалось, что президент США, который прибыл в Париж на мероприятия по случаю столетия окончания войны, решил в субботу, 10 ноября, отменить поездку на американское кладбище из-за непогоды.

"Между прочим, когда вертолет не смог вылететь на кладбище из-за почти нулевой видимости, я предложил поехать туда. Секретная служба сказала: нет – слишком далеко от аэропорта", — написал Трамп в Twitter. Он отметил, что уже на следующий день произнес речь на американском кладбище под проливным дождем, но это событие почти не освещалось в "фейковых новостях".

СМИ сообщали, что отмена визита Трампа на американское кладбище была встречена критикой как во Франции, так и в США, где "демократы и республиканцы были шокированы отсутствием американского президента".