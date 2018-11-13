Трамп ответил на критику из-за отмены поездки на кладбище во Франции

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения, согласно которым во время мемориальных мероприятий во Франции он отказался посетить американское военное кладбище, испугавшись плохой погоды.
"Между прочим, когда вертолет не смог вылететь на кладбище из-за почти нулевой видимости, я предложил поехать туда. Секретная служба сказала: нет – слишком далеко от аэропорта", — написал Трамп в Twitter. Он отметил, что уже на следующий день произнес речь на американском кладбище под проливным дождем, но это событие почти не освещалось в "фейковых новостях".
СМИ сообщали, что отмена визита Трампа на американское кладбище была встречена критикой как во Франции, так и в США, где "демократы и республиканцы были шокированы отсутствием американского президента".