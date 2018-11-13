Медведев заявил о важности повышения уровня безопасности в Ливии

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Повышение уровня безопасности в Ливии позволит восстановить экономический потенциал страны, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Продвижение политического диалога, повышение уровня безопасности позволит начать восстановление экономического потенциала Ливии, а совершенно очевидно, что политические договоренности — это только верхушка айсберга, потому что если под этими политическими договоренностями будет все та же уничтоженная экономика и различные банды, которые пытаются грабить потенциал страны, некогда единой, то все эти политические договоренности рано или поздно будут дезавуированны, поэтому восстановление экономики, восстановление социальной сферы, перспективные проекты, которые можно и нужно восстановить — это тоже ключ к возобновлению нормальной жизни в Ливии", — сказал Медведев на конференции по Ливии.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывшую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил приняли участие Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет Медведев.