Трамп напомнил о низких рейтингах Макрона и призвал вернуть Франции величие

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал вернуть Франции былое величие и упомянул о низких рейтингах президента Эммануэля Макрона.

"Проблема заключается в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга одобрения во Франции — 26%, — и уровня безработицы в почти 10%. Он просто пытался перейти к другой теме. Между прочим, нет страны более националистической, чем Франция, очень гордый народ, и совершенно обоснованно", — написал Трамп в Twitter.

"Сделаем Францию снова великой", — добавил он.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.

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……MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.

Это высказывание похоже на главный лозунг Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года "Сделаем Америку великой вновь" (Let's make America great again).

В начале ноября Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Глава Франции подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

Позже Трамп назвал "очень оскорбительным" предложение Макрона, отметив, что "Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют".