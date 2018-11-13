Израильская армия нанесла новый удар по позиции ХАМАС в Газе

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Израильская армия нанесла очередной удар по позиции движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

"За последний час боевой вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по позиции террористической группировки ХАМАС в секторе Газа на севере сектора Газа", — сообщается в Twitter пресс-службы.

Подробности удара не приводятся.

Израильские СМИ также сообщают, что окрестности южного израильского города Ашкелон вновь подверглись ракетному обстрелу. В частности, один из снарядов попал в жилое здание одного из кибуцев. Как сообщает телерадиокорпорация "Кан", никто не пострадал, поскольку в момент обстрела людей в здании не было.

Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу Израиля. Жертвой противостояния с израильской стороны стал один человек, еще более 50 пострадали. По последним данным палестинского минздрава, жертвами обмена ударами с палестинской стороны стали не менее шести человек, ранения получили еще 25 палестинцев.