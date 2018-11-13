Медведев назвал непростым процесс решения проблемы Ливии

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Процесс решения проблемы Ливии непростой, но он идет, хотя договориться по многим вопросам не удается, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров по внутриливийскому урегулированию.
Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет Медведев.