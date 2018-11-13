Курс Украины в НАТО в ноябре могут окончательно закрепить в конституции

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Верховная рада Украины в ноябре может окончательно утвердить изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО, сообщил первый заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Игорь Кононенко.

Ранее парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию на экспертизу в Конституционный суд (КС). Порошенко предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада.

"Те месседжи, которые доходят оттуда (из КС – ред.), свидетельствуют, что абсолютно реально в этом месяце (в ноябре – ред.) за эти изменения проголосовать. Ведь следующий год, как вы знаете, — год выборов. Конфигурация во власти может измениться, возникают очень серьезные риски, и курс страны может измениться. Поэтому закрепить в конституции направление на ЕС-НАТО очень важно", — сказал Кононенко в интервью интернет-изданию "Главком", опубликованном во вторник.

Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет законопроект о внесении изменений в основной закон в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.