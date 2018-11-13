Россия заинтересована в урегулировании в Ливии, заявил Медведев

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Россия заинтересована в урегулировании в Ливии и будет наращивать усилия в этом направлении, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.