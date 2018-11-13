Британское правительство согласовало текст соглашения о Brexit

ЛОНДОН, 13 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство согласовало положения договора с Брюсселем об условиях Brexit и ожидает ответа от Евросоюза, заявил официальный представитель кабинета министров Соединенного Королевства.

Во вторник в резиденции премьер-министра на Даунинг-Стрит прошло совещание кабинета, на котором обсуждался прогресс на переговорах с Брюсселем по вопросам выхода из ЕС. Совещание продолжалось 45 минут, по его итогам не последовало заявлений. В среду истечет срок, необходимый для того, чтобы правительство успело утвердить условия "сделки" и заключить ее к концу осени, как планировалось ранее.

"Некоторые незначительные вопросы сохраняются… Эти остающиеся проблемы — в Брюсселе", — сказал журналистам представитель премьера Великобритании Терезы Мэй, отметив, что переговоры по Brexit продолжались накануне в Брюсселе до позднего вечера и возобновились во вторник утром.

По его словам, премьер-министр также сообщила правительству, что переговорный процесс идет хорошо и стороны демонстрируют прогресс.

Ране глава канцелярии премьера Дэвид Лидингтон сообщил журналистам, что "заключения сделки" можно ожидать в самое кратчайшее время: в течение 24-х или 48 часов.

Близкий к канцелярии премьера источник сообщил РИА Новости, что в ближайшее время можно ожидать "положительных новостей по поводу Brexit".

"Да, кажется, все близится к завершению… И текст соглашения может быть хорошим (для британской стороны). Следите за заявлениями", — сказал собеседник агентства.