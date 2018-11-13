Пилоты заметили НЛО в небе над Ирландией

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пилоты нескольких авиалиний рассказали, что видели неопознанные летающие объекты в воздушном пространстве над Ирландией. Об этом сообщает The Irish Times.
"Он появился слева, а затем полетел на север", — рассказала она диспетчеру. Потом, по словам женщины-пилота, огонь в небе внезапно исчез.
Диспетчер сообщил, что на радарах ничего зафиксировано не было.
Сообщение о странном объекте в небе поступило еще от одного пилота. "Хорошо, что это видел не только я", — сказал летчик.
В Управлении авиации Ирландии начали расследование по факту инцидентов.