Экс-премьер Македонии попросил политическое убежище в Венгрии

БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Бывший премьер Македонии Никола Груевский, который осужден на два года тюрьмы в своей стране, написал во вторник в Facebook, что находится в Венгрии, где попросил политическое убежище.

Бывший премьер республики и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Груевский был накануне объявлен в розыск на территории Македонии. Он осужден Основным судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Бывший премьер просил суд отложить наказание из-за необходимости исполнения обязанностей в парламенте и работы над книгой. Последняя апелляция была отклонена в прошедшую пятницу как необоснованная. В тот же день суд в Скопье постановил, что Груевский должен срочно начать отбывать наказание, но его местонахождение неизвестно с минувшего четверга. Полиция искала бывшего главу правительства дома и в офисе ВМРО-ДПМНЕ, однако не смогла его обнаружить.

"В последние несколько дней получил бесчисленное множество угроз моей жизни. Я в Будапеште и запросил политическое убежище у властей Венгрии", — написал бывший глава македонского правительства.

Он добавил, что "всегда будет верен" Македонии.

Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с насильственными беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года. Процессы против своих членов ВМРО-ДПМНЕ называет "политическими гонениями" нынешних властей во главе с премьером Зораном Заевым.