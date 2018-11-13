ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Противоборствующим сторонам в Ливии пора определяться с правильными внешними партнёрами и не повторять ошибок, которые привели страну к разрушению, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Нет стремления к тому, чтобы прислушаться к друг к другу у самих ливийцев. В этом вся проблема сегодня. А проблема, по моему мнению, сложилась лишь из-за того, что ливийцы сейчас допускают огромную ошибку в том, что они не определяются окончательно со своими партнерами. Они их периодически меняют. Те партнеры, которых они выбирают, зачастую являются теми, кто уже эту страну разрушил и привел к сегодняшнему результату. То есть нужно подумать самим ливийцам, что пора определяться и выбирать для себя правильных партнеров, которые бы не мешали ливийцам жить дружно и хорошо, которые бы не вели деструктивную политику в Ливии," — сказал Деньгов на полях конференции по ливийскому урегулированию в итальянском Палермо.

"Мы однозначно поддерживаем план (спецпредставителя ООН Гассана) Саламе и его инициативы ООН по разрешению конфликта в Ливии, но при этом мы понимаем, что нет сегодня определенной сложившейся коалиции из западных, даже не западных, — из внешних акторов и заинтересованных стран, которые могли бы выступить единым фронтом для того, чтобы реально подвести Ливию к согласию и к единению в каких-то вопросах. Даже конференция, которая проходит сейчас: каждая часть приезжает отдельно, каждая часть высказывает какое-то свое мнение, и мы видим, что нет единения и единой позиции даже среди тех, кто приехал. Это представители парламента, представители президентского совета, еще некоторых структур," — сказал дипломат.

По его словам, он бы не хотел называть тех внешних игроков, которые привели Ливию к кризису.

"Я бы просто хотел провести тонкую линию между тем, кто в Ливии был при (Муаммаре) Каддафи партнером, и к чему это привело. Я говорю также о тех партнерах, которым ливийцы могут смотреть в глаза и говорить — эти страны никогда не желали нам зла и по их вине в нашей стране никогда не проливалась кровь. Вот тот, кто немного знаком с историей Ливии, знает о каких странах я говорю — и с одной стороны, и с другой стороны".

Конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в итальянском Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства национального нацсогласия Файез Серрадж, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе, лидеры Туниса, Алжира, Нигера, Чада. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.