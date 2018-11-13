Посол Армении в России назвал три варианта с назначением генсека ОДКБ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Пост генсека ОДКБ могут занять представители Армении или Белоруссии, либо организацию продолжит возглавлять исполняющий обязанности Валерий Семериков, считает посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"После встречи на саммите в Астане главы государств не договорились по этому вопросу. Есть несколько вариантов. Сейчас исполняет обязанности заместитель генерального секретаря ОДКБ, соответственно, может быть продлен срок исполняющего обязанности или может быть избран представитель Армении. Но так как мы отозвали своего генсека, по алфавитному порядку следующая очередь у белорусов. То есть (будет избран — ред.) либо представитель Армении, либо Белоруссии, либо исполняющий обязанности", – сказал Тоганян на встрече со студентами Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге.

"Посмотрим, какое решение примут главы государств 6 декабря. Во всяком случае, решение может быть принято в результате консенсуса, все страны должны согласиться", – заключил Тоганян.

Армения досрочно отозвала своего представителя на посту генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. При этом Ереван настаивает, что руководящий пост должен остаться за Арменией до 2020 года.

На саммите в Астане 8 ноября было решено, что следующим генеральным секретарем должен стать представитель Белоруссии, "потому что по уставу по алфавиту после Армении идет Беларусь", сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на пост генсека ОДКБ.

Окончательное решение будет принято 6 декабря в Санкт-Петербурге.