Шансы для мирного урегулирования в Сирии есть, заявил Медведев

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Никто не хочет допустить новых трагедий в Ливии, шансы для мирного урегулирования в стране есть, надо только укреплять взаимное доверие и следовать уставу ООН, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что никто из нас и огромного количества людей не хочет допустить новых трагедий, а значит важно заботиться о безопасности всех участников международного сообщества, укреплять взаимное доверие, следовать тем принципам, которые заложены в уставе ООН", — сказал Медведев, выступая на конференции по Ливии.