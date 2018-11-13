Киев получил согласие ОБСЕ на проведение заседания по Донбассу

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Киев направил ОБСЕ и РФ ноту с предложением о проведении внеочередного заседания контактной группы по Донбассу в связи с выборами в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получил согласие ОБСЕ, сообщила во вторник первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Переговоры по урегулированию в Донбассе проводят в Минске представители Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР при посредничестве ОБСЕ и России. Очередные выборы глав и депутатов народных советов ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает их. При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Украинская сторона в ТКГ (трехсторонней контактной группе – ред.) направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением фейковых "выборов" в Донбассе. Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украины — РФ- ОБСЕ", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Киев получил ответ от представителей ОБСЕ: они поддержали такую инициативу, готовы в любой момент собрать заседание.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.