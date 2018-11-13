На Украине завели дело против участников выборов в ЛНР

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту организации выборов в самопровозглашенной Луганской народной республике, намерены привлечь к ответственности всех участников избирательного процесса — от кандидатов до иностранных наблюдателей, сообщили в украинской прокуратуре.

Очередные выборы глав и депутатов народных советов ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает их. При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Сейчас следователями установлены лица, которые непосредственно организовывали, финансировали проведение незаконных выборов и участвовали в качестве "кандидатов", — говорится в сообщении пресс-службы. Устанавливаются также "представители иностранных государств, входившие в состав наблюдателей", отмечается в сообщении.

Украинские правоохранители завели дело по статьям "действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти", а также "сговор о совершении таких действий", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации". Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

"Принимаются все меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности",- говорится также в сообщении.