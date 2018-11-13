Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Швейцарии Ален Берсе на международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Швейцарии Ален Берсе на международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Участники конференции по ливийскому урегулированию, состоявшейся в итальянском Палермо, приветствовали предложение спецпредставителя ООН по Ливии Гассана Саламе по проведению выборов в Ливии весной 2019 года, говорится в тексте итоговой декларации, попавшей в распоряжение РИА Новости.

Саламе на прошлой неделе на Совбезе ООН заявил, что "следующий избирательный процесс должен состояться весной 2019 года", "80% ливийцев настаивают на проведении выборов". При этом, согласно достигнутым в мае в Париже договоренностям, выборы в Ливии должны состояться в декабре 2018 года.

"Участники приветствовали брифинг Саламе в Совете Безопасности ООН 8 ноября, в котором он призвал к проведению всеобъемлющей национальной конференции под руководством ливийцев с последующим началом избирательного процесса весной 2019 года", — отмечается в документе.

Приехавшие на встречу представители также призвали всех ливийцев и структуры власти Ливии использовать возможность, которую предоставит нацконференция, чтобы "воздерживаться от использования силы для разрешения споров, признать принципы и принять график для достижения прогресса в объединении институтов власти".

Кроме того, в тексте содержится призыв к демократическому обновлению избираемых органов власти в сотрудничестве с миссией ООН в Ливии.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие: на востоке в Тобруке заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.