ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Участники конференции по ливийскому урегулированию, состоявшейся в итальянском Палермо, приветствовали предложение спецпредставителя ООН по Ливии Гассана Саламе по проведению выборов в Ливии весной 2019 года, говорится в тексте итоговой декларации, попавшей в распоряжение РИА Новости.
"Участники приветствовали брифинг Саламе в Совете Безопасности ООН 8 ноября, в котором он призвал к проведению всеобъемлющей национальной конференции под руководством ливийцев с последующим началом избирательного процесса весной 2019 года", — отмечается в документе.
Приехавшие на встречу представители также призвали всех ливийцев и структуры власти Ливии использовать возможность, которую предоставит нацконференция, чтобы "воздерживаться от использования силы для разрешения споров, признать принципы и принять график для достижения прогресса в объединении институтов власти".
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие: на востоке в Тобруке заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.