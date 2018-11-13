Россия готова вернуть из Ирака около 60 детей российского происхождения

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российские власти готовы к вывозу из Ирака около 60 детей российского происхождения, уже подготовлены документы и пройдены все необходимые процедуры, включая проведение анализа ДНК, сообщила член совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.

Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему: "Российские женщины и дети в тюрьмах и лагерях стран Ближнего Востока: их положение и пути спасения". По словам Саратовой, никто не ведет точную статистику остающихся в Сирии и Ираке женщин и детей. По неподтвержденным данным, только в одном Идлибе семь тысяч вдов, у которых по несколько детей.

"Сейчас готовятся вывезти около 60 детей. Уже все документы готовы, взяты анализы ДНК, все процедуры уже проведены", — сказала Саратова, уточнив, что вывоз должен состояться со дня на день.

"Это (делает) МИД и (уполномоченный по правам ребенка в РФ) Кузнецова Анна Юрьевна", — отметила правозащитница.

По информации Саратовой, иракская сторона требует за вывоз каждого из этих детей по 6 тысяч долларов.

Процесс возвращения российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта начался после того, как в начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

С тех пор свыше 100 женщин и детей были возвращены на родину отдельными группами из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

* Запрещенная в России террористическая организация.