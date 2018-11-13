Россия готова вернуть из Ирака около 60 детей российского происхождения

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российские власти готовы к вывозу из Ирака около 60 детей российского происхождения, уже подготовлены документы и пройдены все необходимые процедуры, включая проведение анализа ДНК, сообщила член совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.
"Сейчас готовятся вывезти около 60 детей. Уже все документы готовы, взяты анализы ДНК, все процедуры уже проведены", — сказала Саратова, уточнив, что вывоз должен состояться со дня на день.
"Это (делает) МИД и (уполномоченный по правам ребенка в РФ) Кузнецова Анна Юрьевна", — отметила правозащитница.
По информации Саратовой, иракская сторона требует за вывоз каждого из этих детей по 6 тысяч долларов.
Процесс возвращения российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта начался после того, как в начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.
С тех пор свыше 100 женщин и детей были возвращены на родину отдельными группами из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.
* Запрещенная в России террористическая организация.