Турция покинула конференцию по внутриливийскому урегулированию в Палермо

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Турция покидает конференцию по внутриливийскому урегулированию в итальянском Палермо с чувством "глубокого разочарования", заявил вице-президент Турции Фуат Октай во вторник.

"К сожалению, этим утром международному сообществу собраться не удалось. Кризис в Ливии не сможет быть разрешён, если некоторые страны продолжат подрывать процесс ради собственных мелких интересов. Турция покидает эту встречу с глубоким разочарованием", — отмечается в заявлении.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в итальянском правительственном дворце Киджи, на полях конференции по Ливии в Палермо прошла встреча с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, премьера Италии Джузеппе Конте, главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара. По информации источника, в получасовой встрече на полях саммита приняли участие также спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе, президенты Египта и Туниса, председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер Алжира, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Турецкая сторона во встрече не участвовала.

"Неофициальная встреча, проведенная сегодня утром с рядом игроков и представившая их в качестве видных действующих лиц Средиземноморского региона, является вводящим в заблуждение и разрушительным подходом, против которого мы категорически возражаем", — сказал Октай.

По словам турецкого вице-президента, Ливия нуждается не в увеличении, а в снижении объема иностранного вмешательства.

"Те, кто привёл Ливию в столь плачевное состояние и продолжают подобные действия, не могут помочь в спасении ситуации. Любая встреча, которая исключает Турцию, окажется контрпродуктивной для разрешения проблемы", — заявил Октай.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет премьер Дмитрий Медведев.