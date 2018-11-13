Турция покинула конференцию по внутриливийскому урегулированию в Палермо

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Турция покидает конференцию по внутриливийскому урегулированию в итальянском Палермо с чувством "глубокого разочарования", заявил вице-президент Турции Фуат Октай во вторник.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в итальянском правительственном дворце Киджи, на полях конференции по Ливии в Палермо прошла встреча с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, премьера Италии Джузеппе Конте, главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара. По информации источника, в получасовой встрече на полях саммита приняли участие также спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе, президенты Египта и Туниса, председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер Алжира, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Турецкая сторона во встрече не участвовала.
По словам турецкого вице-президента, Ливия нуждается не в увеличении, а в снижении объема иностранного вмешательства.
"Те, кто привёл Ливию в столь плачевное состояние и продолжают подобные действия, не могут помочь в спасении ситуации. Любая встреча, которая исключает Турцию, окажется контрпродуктивной для разрешения проблемы", — заявил Октай.