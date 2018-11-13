Трамп снова подверг критике идею Макрона об общеевропейской армии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от США, России и Китая и призвал платить за НАТО.

"Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но это была Германия в Первой и Второй мировых войнах. Как это сработало для Франции? Они начали учить немецкий в Париже раньше, чем США появились. Платите за НАТО или нет", — написал Трамп в Twitter

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Глава Франции подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

Позже Трамп назвал "очень оскорбительным" предложение Макрона, отметив, что "Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют".

В ходе встречи с Трампом 10 ноября Макрон отметил, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО и призвал увеличить национальные расходы на оборону, приведя в пример Францию, которая ранее представила план, предполагающий увеличение оборонного бюджета до 2% от ВВП.

Трамп известен негативным отношением к структуре бюджета НАТО, в которой США оплачивают большую часть расходов. Трамп заявлял, что союзники должны платить США больше за "защиту".