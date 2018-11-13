Коалиция арабских стран согласилась на эвакуацию раненых хуситов из Йемена

ЛОНДОН, 13 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией согласилась на медицинскую эвакуацию хуситов из Йемена в Оман, говорится в сообщении МИД Великобритании по итогам визита его главы в ближневосточный регион.

"После визита министра иностранных дел Джереми Ханта в Саудовскую Аравию и ОАЭ коалиция во главе с Саудовской Аравией согласилась на эвакуацию раненых хуситов из Йемена, что было одним из серьезных препятствий на переговорах ООН в Женеве в сентябре. После окончательного подтверждения силы коалиции теперь разрешат ООН осуществлять надзор за медицинской эвакуацией хуситов, в том числе до 50 раненных боевиков, в Оман, в преддверии очередного предложенного раунда мирных переговоров в Швеции позднее в этом месяце", — указывается в сообщении Форин-офиса.

Война в Йемене между правительством и шиитским движением повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается с 2014 года, с марта 2015 года в ней на стороне властей участвует коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт ранее не привели к успеху.

В ходе поездки Хант встретился с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Йемена, а также со своим коллегой из Омана.

"Министр провел конструктивные переговоры относительно путей достижения деэскалации и снижения напряженности и ясно дал понять, что обеим сторонам нужно играть свою роль в установлении доверия", — говорится в сообщении МИД Великобритании.

Соединенное Королевство, отмечает ведомство, также продолжит переговоры с партнерами относительно того, как именно Совбез ООН может поддержать усилия спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

"Это предполагает, в том числе, переговоры по черновой резолюции СБ ООН по Йемену в преддверии брифинга СБ ООН по данному вопросу 16 ноября", — отмечается в сообщении. В ходе встречи с руководством Саудовской Аравии Хант также поднял вопрос об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, призвал к тщательному его расследованию, принятию мер по недопущению подобных инцидентов в будущем и напомнил о "резком осуждении со стороны международного сообщества".