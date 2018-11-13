Причиной хаоса в Ливии являются ресурсы, считает российский представитель

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Стороны ливийского кризиса не могут договориться из-за того, что у них не получается поделить ресурсы страны, никто не скрывает, что Ливия интересна всем из-за нефти, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Мы знаем, что в экономическом аспекте в перспективе есть очень хорошие интересные идеи, которые Россия и Ливия могли бы воплощать и увеличивать товарооборот. Конечно же, это касается нефти. Никто не скрывает того, что Ливия интересна всем с этой точки зрения. В первую очередь мы хотим помочь ливийскому народу найти консенсус, но мы должны понимать о том, что многие иностранные партнеры, в особенности Италия, сегодня заинтересованы в ресурсах Ливии", — заявил Деньгов на полях конференции по Ливии в итальянском Палермо.

"По большому счету хаос, который сегодня в стране царит, его причиной являются ливийские ресурсы. Договориться не могут, не потому что политику одну выбрать не могут, а потому что не могут поделить ресурсы", — сказал дипломат.